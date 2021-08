Afghanistan: la Turquie redoute l’arrivée de réfugiés sur son sol

S’il y a la guerre en Afghanistan, ce n’est pas la faute de la Turquie. Alors pourquoi on devrait les accueillir ? », lance Hasan, du fond de son salon de coiffure. Installé à Beyoğlu, au centre d’Istanbul, depuis plus de 40 ans, l’homme a connu toutes les époques et toutes sortes de gens… Aujourd’hui, pourtant, il s’inquiète de voir arriver une nouvelle vague de réfugiés afghans dans son pays.

« La France, l’Allemagne, la Grèce… tous ces pays prennent leurs précautions, car ils ne veulent pas faire rentrer tous ces gens chez eux. C’est pareil pour nous. On ne doit pas les laisser rentrer. En Turquie, on a déjà des problèmes économiques, on a des problèmes en interne, alors s’ils viennent aussi en plus… il va falloir leur donner du travail, les nourrir… et nous ? C’est nous qui avons faim… oui, on a faim. »