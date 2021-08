Les deux festivals d’été de l’AB – Boterhammen et Feeërieën – déménagent à la Gare maritime de Tour & Taxis.

L’AB n’a plus accueilli de concerts « normaux », avec public, depuis mars 2020. La salle, entre résidences, streamings et mises à disposition du lieu pour diverses opérations généreuses, sans être réellement fermée et inactive donc, est heureuse en tout cas de pouvoir s’y remettre véritablement en accueillant son public fidèle. Dès le mois de septembre, une programmation habituelle sonnera l’heure du grand retour, dans des conditions sanitaires à encore définir.