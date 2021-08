Décès de Charles Jaumotte (UNamur), un professeur et un économiste obsédé par l’intérêt général

Charles Jaumotte, décédé le 10 août dernier à 81 ans, a été enterré dans l’intimité samedi dernier. C’est à sa demande que la plus grande discrétion a été maintenue sur la mort d’un homme qui s’est battu jusqu’à l’ultime minute pour rester actif au sein de la société et accompagner tant de destins autour de lui.

Homme très discret médiatiquement, ce professeur d’économie qui fut durant près de 30 ans l’administrateur délégué des Facultés Notre-Dame de la Paix (Université de Namur) était pour tous ceux et celles qui l’avaient côtoyé une sorte de mythe qui avait marqué leur vie. Ce fut le cas au premier chef de ces centaines d’étudiants et d’étudiantes en Sciences économiques et sociales de l’UNamur qui lors de ce qu’on appelait alors la première candidature, découvraient l’économie en suivant passionnément les rencontres des courbes de l’offre et de la demande racontées comme un thriller au fil des cours par un professeur à la fois redouté et estimé. Le cours de « Jaumotte » était une cathédrale et un moment qu’on ne voulait rater pour rien au monde – le taux de satisfaction qui lui était décerné par les étudiants lors des sondages annuels tournait ainsi en permanence autour des 95 %.