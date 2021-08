Une plainte pour agression sexuelle contre Bob Dylan

Dans l’agenda de tournée de Bob Dylan en 1965, la date du 26 avril reste marquée d’une pierre blanche. Si ce n’était pas la première fois que le chanteur-compositeur débarquait en Angleterre, c’était pourtant la première fois qu’il y venait en tournée, avec des concerts programmés à Sheffield, Birmingham, Newcastle et dans la capitale britannique. A l’aéroport, 200 fans lui réservent un accueil digne de celui fait aux Beatles aux Etats-Unis. Selon un témoin de l’époque, il fallut l’intervention de la police pour permettre au jeune homme, 24 ans à l’époque, de se sortir de la foule et rejoindre la conférence de presse où l’attendaient les journalistes britanniques. Le 10 mai, il livre un concert au Royal Albert Hall, que ponctue le morceau « It’s All Over Now, Baby Blue ».