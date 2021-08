Manou Gallo sera au Festival d’art de Huy: «C’est la musique qui me rend heureuse»

entretien

Manou Gallo, la Belgo-Ivoirienne de Molenbeek, fait de la musique depuis son enfance. Des percussions d’abord. Et puis la basse. Et le chant. En 1997, Zap Mama cherchait une bassiste, la voilà engagée. Depuis, Bruxelles, c’est sa base. Un premier album personnel en 2005, Dida, un second en 2007, Manou Gallo. Un troisième en 2018, Afro Groove Queen. Avec Bootsy Collins, Manu Dibango, Sabine Kabongo, Marie Daulne, Lene Nørgard Christensen… Un album qui respire le rythme, la joie, le désir de vivre pleinement. Comme Manou d’ailleurs. Et comme son prochain album, Ali Zou, ce qui veut dire « vivons la vie » en dida, sa langue maternelle de Côte d’Ivoire. C’est la musique de cet album qu’elle va jouer à Huy.