SC Charleroi: à droite, une belle opposition de styles

Tant à Louvain que face à l’Antwerp, Jules Van Cleemput a été le premier élément remplacé par Edward Still. Et l’ancien Malinois a chaque fois dû passer le témoin au jeune Jackson Tchatchoua, encore peu aguerri mais au tempérament plus offensif. Dans un onze carolo aux contours par ailleurs bien affirmés, le flanc droit se cherche peut-être encore un titulaire, entre deux candidats aux profils opposés.

Vendredi, contre l’Antwerp, Edward Still avait reconduit la même équipe qu’une semaine plus tôt. Avec le retour de sélection de Nicholson, la fin des déboires administratifs de Zorgane et la blessure d’Ilaimaharitra, le coach carolo a peut-être fixé son onze du moment. Une formule qui lui a plutôt donné satisfaction, même si, cette fois encore, le succès n’a pas récompensé la générosité de son groupe.

Les observateurs positifs y relèveront les certitudes d’un jeune (30 ans) entraîneur qui sait avec précision et méthode où il va. Les esprits plus chagrins y verront plutôt une stabilité contrainte par manque de concurrence. À ce jour, et à l’exception de Gillet et de Bedia, beaucoup de positions sont doublées par des jeunes joueurs. Mais, évidemment, le mercato doit encore livrer tous ses secrets d’ici le 31 août à minuit, jour de clôture des emplettes estivales.