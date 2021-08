La progression de l’épidémie a incité les autorités à différencier les mesures entre Bruxelles et la Wallonie. Le port du masque reste généralisé en secondaire pour la première, mais il ne sera plus obligatoire en classe pour la deuxième.

Ministres, professeurs, éducateurs, épidémiologistes… tous rêvaient, cet été, d’une rentrée des classes la plus normale possible. Las, à la lecture de l’évolution en sens divers de l’épidémie, il leur faut désormais partiellement déchanter. On fait désormais face à une Wallonie qui sourit et à une Bruxelles-Capitale qui pleure. C’est que, même sans calculette, le gouffre qui sépare l’île bruxelloise du reste de la Belgique saute aux yeux.

