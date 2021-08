Décodage

L’heure n’est pas à l’apaisement dans le différend qui oppose Varsovie et Bruxelles sur le dossier de l’Etat de droit. C’est ce qui ressort d’un communiqué publié ce mardi matin par le gouvernement polonais, qui reprend la substance d’un long courrier envoyé à la Commission européenne la veille - et toujours non publié à l’heure d’écrire ces lignes.