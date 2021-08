Les métiers dans l’ombre des politiques: avec Catherine Marion et «les petites mains» du parti vert

«Je ne suis pas une tête comme on dit, on en a dans le parti. Non, je suis dans l’efficacité, pratiquement. Je fais». - Mathieu Golinvaux.

C’est un peu une réalité augmentée, comme une créature dans le metaverse : si elle n’existait pas, il faudrait l’inventer. C’est, en fait, une militante comme-on-n’en-fait-plus-camarade. Rarement on rencontre autant de ferveur dans un seul corps.

D’un trait sec

Catherine Marion, 31 ans, dirige l’AMA, pour « Action, Mobilisation, Adhésion ». Du sérieux. Nous sommes chez les verts, mais pas la tête en l’air. Pas seulement parce que le ciel partout nous tombe sur la tête et que la terre se dérobe sous nos pieds, ce qui pose là désormais, bien ancré, bien grave, l’engagement écolo, qui en doutait ? Mais simplement parce que notre verte du jour n’est pas du genre, elle se décrit d’un trait sec : « De toute façon, je ne suis pas une tête comme on dit, on en a dans le parti, non, je suis dans l’efficacité, pratiquement. Je fais. »