Anderlecht: les recrues donnent déjà satisfaction

Débarquer dans une nouvelle formation n’est jamais simple et demande souvent un temps d’adaptation plus ou moins long pour un joueur de football. Qui plus est quand vous arrivez dans une formation qui est l’objet de toutes les attentions au quotidien comme c’est le cas du côté de Neerpede. Pourtant, cela ne semble pas inhiber les recrues du Sporting qui ont déjà montré de très bonnes choses malgré un baptême du feu délicat contre l’Union Saint-Gilloise lors de la première journée de championnat.

De Sergio Gomez à Joshua Zirkzee en passant par Kristoffer Olsson – sans oublier les Hoedt, Refaelov et Raman qui avaient déjà eu une ou plusieurs expériences en Belgique –, les joueurs ciblés par Peter Verbeke et ses équipes répondent jusqu’ici aux attentes placées en eux alors que se profile la double confrontation contre Vitesse Arnhem en barrages de la Conference League.