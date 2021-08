Ces chefs talibans, les nouveaux maîtres méconnus de l’Afghanistan

Qui sont ces hommes qui vont devenir les nouveaux chefs de l’Afghanistan ? S’ils ont promis de respecter « la vie, la propriété et l’honneur » de chacun, quel type de pouvoir vont-ils réellement exercer, 20 ans après avoir été, en 2001, défaits par l’intervention militaire américaine qui avait mis fin à leur règne théocratique, répressif et obscurantiste ? Plusieurs générations se côtoient désormais au sommet de la hiérarchie talibane, avec des personnalités plus modérées et d’autres nettement plus dures, ce qui entretient une angoissante incertitude.