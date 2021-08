Face à la 5G, le wifi se muscle

Si vous cherchez à connecter votre smartphone ou votre portable à votre réseau wifi, vous aurez remarqué que votre modem wifi émet deux signaux différents. L’un sur la fréquence 2,4 GHz et l’autre sur la fréquence 5 GHz. Chacune présente des avantages et des inconvénients. La première présente un débit plus faible mais offre une meilleure couverture de la maison. La seconde peut transporter beaucoup plus d’informations mais a une portée plus limitée. Dans les prochaines années, une troisième fréquence pourrait apparaître : le 6 GHz. Fin juin, la Commission européenne a en effet enjoint aux Etats membres de libérer une partie de cette bande de fréquences pour la réserver au wifi et ce au plus tard pour le 1er décembre 2021. Vu le nombre croissant et diversifié d’appareils qui requièrent un accès sans fil et l’augmentation de la consommation de données, l’Europe a en effet estimé qu’il était temps d’allouer de nouvelles ressources spectrales au wifi, en complément du 2,4 et du 5 GHz.