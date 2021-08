L’Afghanistan, le Vietnam de Joe Biden?

Les scènes de panique capturées à l’aéroport de Kaboul ne sont pas sans rappeler les images de l’évacuation de civils américains et vietnamiens de Saïgon en 1975. - Belga et D.R.

Ceci n’est pas Saïgon ! », a affirmé lundi le secrétaire d’État américain Antony Blinken, que l’on pressait de réagir aux images de chaos filmées à l’aéroport international de Kaboul, où des civils afghans tentaient désespérément de trouver une place dans un avion pour fuir le pays. Et le chef de la diplomatie US d’expliquer que les États-Unis étaient allés en Afghanistan il y a 20 ans avec une mission bien précise : « régler leur compte » (sic) aux commanditaires des attentats du 11-Septembre. Et que cet objectif avait été atteint.