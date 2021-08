Besiktas, le énième pari de Michy Batshuayi

Avec Michy Batshuayi, c’est toujours la même rengaine. Les saisons se suivent et se ressemblent. À l’image de sa situation personnelle à Chelsea et de ses nombreuses locations peu fructueuses à travers l’Europe (Dortmund, Valence et Crystal Palace à deux reprises). À 27 ans, l’attaquant belge a quasiment dilapidé tout son crédit à Stamford Bridge et tente un nouveau (ultime ?) pari pour relancer sa carrière. Prêté une saison à Besiktas, l’ancien chouchou de Sclessin va donc découvrir le sixième championnat de sa carrière (Jupiler Pro League, Ligue 1, Premier League, Bundesliga, Liga et Süper Lig). Une preuve, s’il en est, de sa bougeotte chronique… et de son incapacité à démontrer durablement tout le potentiel qu’il a pourtant dans les pieds.