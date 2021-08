Diplomatie: l’UE contrainte aux premiers contacts avec les talibans

Les Européens vont devoir « entrer en contact avec les autorités à Kaboul (…). Les talibans ont gagné la guerre, donc nous devons traiter avec eux pour engager un dialogue aussi vite que nécessaire pour prévenir d’un désastre humanitaire et potentiellement migratoire », a déclaré le Haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères. Un constat qui ne signifie pas que l’UE s’apprête à reconnaître officiellement le pouvoir taliban mais plutôt pragmatique. Il y a, selon son décompte, 400 Afghans et leur famille qui ont travaillé pour l’UE et sa délégation sur place et qui peuvent craindre des représailles de la part des talibans. « Vous pouvez comprendre que je vais devoir parler aux autorités », afin d’assurer le bon déroulé de cette opération logistique « difficile ».