Christian Kouamé proche d’Anderlecht: l’attaquant ivoirien «annonce» un départ imminent sur Twitter

Le Sporting d’Anderlecht est toujours en quête d’un numéro neuf pour renforcer son secteur offensif. D’après plusieurs sources italiennes, le dossier Christian Kouamé, attaquant ivoirien de 23 ans, avance dans le bon sens.

La Fiorentina, son employeur, et le Sporting pourraient rapidement se mettre d’accord sur un prêt d’une saison sans option d’achat. Du côté d’Anderlecht, on continue à avancer que ce dossier est trop cher mais il semble tout de même que les choses se décantent et que l’optimisme est de mise dans ce dossier.

Ce mardi soir, un tweet du jeune buteur ivoirien laisse très clairement supposer qu’il devrait incessamment quitter la Fiorentina.