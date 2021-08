Alors que de nombreuses rumeurs circulent depuis plusieurs jours au sujet de son avenir, Crisitano Ronaldo, 36 ans, est sorti de son silence et a publié un long message sur son compte Instagram ce mardi soir pour mettre les choses au clair.

La star portugaise de la Juventus Cristiano Ronaldo a écarté mardi soir tout projet de retour au Real Madrid, comme évoqué par certains médias, regrettant que certains « jouent avec (son) nom ».

« Mon histoire au Real Madrid est écrite. C’est enregistré. En mots et en chiffres, en trophées et en titres, en records et en gros titres », écrit (en anglais) sur Instagram « CR7 », qui a joué au Real neuf saisons (2009-18).