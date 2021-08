Standard: les 20.000 abonnés de retour à Sclessin

Standard – Ostende, vendredi en ouverture de la 5e journée de championnat, marquera le vrai retour du public à Sclessin, pour la première fois depuis le 7 mars 2020, soit un total de 531 jours. Mais s’il est désormais possible d’accueillir 100 % du public, l’enceinte liégeoise ne sera pas comble pour autant, loin s’en faut, puisque le Standard a décidé de n’ouvrir les portes qu’à ses 20.000 abonnés, sans organiser de vente de tickets pour ce match. « Pour ne pas complexifier davantage la situation et rajouter plusieurs centaines de personnes aux entrées », explique tout de go Quentin Gilbert, Supporter Liaison Officer du Standard, qui sait que la procédure Covid Safe Ticket imposée par les autorités belges engendrera suffisamment de difficultés. « C’est une organisation très compliquée, qui requiert une grosse logistique et beaucoup de personnel. On veut donc, dans un premier temps, favoriser nos abonnés ».

1. Le dispositif