Le Bayern Münich domine le Borussia Dortmund et s’offre la Supercoupe d’Allemagne (vidéos)

Le Bayern Münich a remporté la Supercoupe d’Allemagne ce mardi en venant à bout de son grand rival, le Borussia Dortmund. Les buts bavarois ont été inscrits par Robert Lewandowski, auteur d’un doublé, et Thomas Müller.

Le Borussia Dortmund d’Axel Witsel s’est incliné, 1-3, contre le Bayern Munich, qui a remporté mardi sa 9e Supercoupe d’Allemagne, la 2e d’affilée.

Peu avant la mi-temps, le Bayern ouvrait le score grâce à Lewandowski (1-0, 41e). Müller doublait la mise au retour des vestiaires sur un service du même Lewandowski (2-0, 50e) avant que Reus ne réduise l’écart pour le compte du Borussia (2-1, 64e). Robert Lewandowski se fendait ensuite d’un doublé (3-1, 74e) pour confirmer la victoire des siens face à son ancien club.

Axel Witsel, aligné en défense centrale, a disputé l’entièreté du match. Thorgan Hazard et Thomas Meunier étaient tous les deux absents du noyau du BVB, le premier blessé à la cheville et le second touché par le Covid.