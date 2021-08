Coronavirus : se vacciner est «un acte d’amour», plaide le pape

Se faire vacciner contre le Covid-19 est «un acte d’amour», a plaidé mercredi le pape François en appelant tous les croyants à se faire immuniser.

«Grâce à Dieu et au travail de beaucoup, nous avons maintenant des vaccins pour nous protéger contre le Covid-19», a dit le pape dans un message vidéo destiné à soutenir l’initiative «It’s up to you», une campagne d’incitation à la vaccination aux Etats-Unis et dans d’autres pays du continent américain.

«Ils nous donnent l’espoir d’en finir avec la pandémie, mais seulement s’ils sont disponibles pour tous et si nous travaillons ensemble», a-t-il ajouté. «Etre vacciné (...) est un acte d’amour», et «contribuer à s’assurer que la majorité des gens soient vaccinés est un acte d’amour. Amour pour soi, amour pour sa famille et ses amis, amour pour tout le monde», a poursuivi le souverain pontife de 84 ans.