Coronavirus - Quatre PME sur dix autoriseront deux jours ou plus de télétravail après la crise

La plupart des PME (15,6 %) opteront pour maximum deux jours ; environ une PME sur dix (9,2 %) autorisera trois jours, 5,6 % autoriseront quatre jours et une PME sur dix (9,6 %) autorisera maximum cinq jours de télétravail par semaine.

Les différences régionales se manifestent aussi concernant le télétravail. "Plus de la moitié des PME flamandes (53,4 %) et bruxelloises (53,3 %) sont convaincues que le télétravail contribue, dans une mesure raisonnable à (très) importante, à attirer et à conserver du personnel. En revanche, les PME wallonnes semblent les moins convaincues, avec une majorité de 62,3 % qui affirment que cela n'a que peu ou pas d'influence. Les avis sont toutefois partagés, car 37,7 % de PME wallonnes indiquent que cela contribue, dans une mesure raisonnable à (très) importante, à la conservation du personnel", explique SD Worx.

Selon SD Worx, près de la moitié (48,3 %) des PME autoriseront au moins un jour par semaine, pour ceux qui le souhaitent. Seules 8% ne permettront pas le télétravail, même s'il est possible.