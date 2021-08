Le Télévie change de logo et de slogan

La 33e édition du Télévie se terminera le 18 septembre prochain. À un mois pile de cette date clé, le Télévie fait peau neuve en modifiant son logo et utilisant un nouveau slogan.

« Tout donner », c’est le nouveau slogan du Télévie. Ce nouveau slogan va remplacer le précédent « Faisons gagner la vie », utilisé depuis l’édition 2011.

Le logo est, quant à lui, un peu plus épuré que l’ancien. Mais les bases restent les mêmes.

« Plus court, plus direct et plus percutant. Voici le nouveau logo et slogan du Télévie », peut-on lire sur la page Facebook de l’organisation.