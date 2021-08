Carte blanche: Afghanistan et Haïti, deux visages de l’échec américain

Deux drames se télescopent à la une des médias : la prise rapide de Kaboul par les talibans, précipitant le retrait américain et provoquant des scènes de panique, et les images de destruction et de désolation du Sud d’Haïti, frappé à nouveau par un séisme, suivi par le passage de la tempête tropicale Grace. Par lâcheté, on accuse la malédiction ou l’atavisme. Plus honnête – plus honnête et pertinent – est d’interroger la responsabilité des États-Unis. D’un côté, l’image d’humanitaires venant au secours d’un pays appauvri en proie à une énième catastrophe naturelle. De l’autre, celle d’une foule apeurée et déboussolée, prenant d’assaut un aéroport, cherchant désespérément à s’échapper du piège qui se referme sur elle. Plutôt que les deux visages de la politique états-unienne, de l’Afghanistan en Haïti, se donne à voir une stratégie unique et un échec commun. Aussi différentes que soient les situations afghane et haïtienne, elles sont marquées par une dépendance commune envers Washington, qui n’a de cesse d’intervenir dans ces pays, en fonction de ses priorités.

Tirer les leçons ? Washington n’abandonne pas plus l’Afghanistan qu’il ne sauve Haïti. Ce sont avant tout ses intérêts et son agenda politique qui le poussent à intervenir militairement là-bas, à se désengager ici, à aider ailleurs. Mais, avant et après Trump, c’est toujours America first. Si les problèmes dans ces deux pays trouvent leurs racines dans les rapports sociaux qui structurent la vie en commun, et, en conséquence, préexistaient à l’ingérence américaine, celle-ci n’a fait que les exacerber, et compliquer un peu plus toute résolution pacifique. Lire aussi L’Afghanistan, le Vietnam de Joe Biden? En ce sens, le retrait d’Afghanistan ne constitue pas une erreur, mais la démonstration d’un échec préalable, vieux de vingt ans. La guerre contre le terrorisme a contribué à ce que se démultiplient et se renforcent les actes terroristes et les conflits armés. Qu’ils restent ou qu’ils partent de Kaboul, les États-Unis avaient déjà perdu. Mais ce sont les Afghans et Afghanes, pas les Américains, qui paient, aujourd’hui, au prix fort cet échec.

Mépris néocolonial De même, pour réconfortantes ou spectaculaires qu’elles soient, les images d’enfants sauvés des décombres n’enlèvent rien au fait que l’aide humanitaire est d’abord et avant tout le signe d’un échec : celui des mécanismes de prévention et de planification, des institutions et politiques publiques. Or, les États-Unis portent une lourde responsabilité dans cet état de fait, en soutenant contre vents et marrées, et plus encore, contre les protestations de la majorité de la population, une classe politique qui condamne Haïti à un cycle de crises et de catastrophes, de dépendance et d’ingérence.