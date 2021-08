Ces jeunes qui en ont dans le ventre (5/6): Lucas Katangila, la danse militante pour les enfants de Goma

Portrait

C’est dans un immense studio de danse, caché à l’arrière d’une maison molenbeekoise, que Lucas répète tout l’été. Ses lunettes rétro en disent autant de lui que certains regards. Le jeune chorégraphe, danseur et interprète est arrivé à Bruxelles en 2018, laissant derrière lui les rues de Goma où il a grandi. Il se consacre désormais à créer un pont artistique entre l’Afrique et l’Europe avec son projet « Ndoto », travaillant avec les enfants de sa ville natale pour défendre leurs droits. Et montrer comment la danse a sauvé sa vie.