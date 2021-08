Des vacanciers arrêtent des trafiquants de drogue sur une plage (vidéo)

La scène est surréaliste, et pourtant bien réelle : des vacanciers en caleçon de bain et maillot deux pièces ont bien arrêté à mains nues deux trafiquants de drogue. Cette séquence incroyable, qui s’est déroulée sur la plage de Melicena, entre Almeria et Malaga, a même été filmée par un plaisancier, a repéré la Voix du Nord.

Plus de 800 kilos de cannabis à bord

Vers six heures du soir, les personnes présentes sur la plage découvrent qu’une vedette de la Guardia Civil poursuit une petite embarcation. Celle-ci fonce vers le rivage : « ils vont débarquer ici », crie même un témoin. Une fois sur le sable, deux hommes tentent de s’échapper.