Le situs inversus: quand les organes sont mal positionnés

C’est une anomalie qui donnerait du fil à retordre aux concepteurs du « Dr Maboule » et qui compliquerait assurément les règles et le fonctionnement de ce célèbre jeu de société pour enfants. Son nom ? Le situs inversus. Autrement dit, une position inversée des organes, totale ou partielle. Lorsque le situs inversus est total, les organes sont placés en miroir par rapport à la position qu’ils devraient occuper. Le cœur bat alors à droite et non à gauche, tandis que l’estomac commence la digestion à gauche et ainsi de suite pour d’autres organes. Mais une forme ambiguë peut complexifier la situation. « En cas de situs inversus ambigu, l’anomalie peut ne concerner que certains organes. Un organe, comme le cœur par exemple, peut également adopter une position médiane.