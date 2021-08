Près de 100 milliards USD investis dans les fintechs au 1er semestre, un record (KPMG)

Au premier semestre 2021, 98 milliards de dollars ont été investis dans le monde dans le secteur des fintechs par le biais de fusions et acquisitions, de capital-investissement ou de capital à risque, contre 87 milliards de dollars au dernier semestre de l'année dernière, constate un rapport du cabinet de conseil et d'audit KPMG, évoquant un investissement record.

"Les investisseurs considèrent le secteur comme très attractif, notamment en raison de sa croissance élevée et de ses valorisations. Au cours du premier semestre de cette année, par exemple, nous avons déjà compté 163 nouvelles licornes: des entreprises fintech qui ont atteint la barre du milliard de dollars en valeur de marché", souligne KPMG.

Les entreprises traditionnelles s'intéressent de plus en plus au secteur, qui allie activités bancaires et financières et nouvelles technologies, "afin d'accélérer leur parcours numérique", selon KPMG.

C'est en Europe que les investissements sont les plus importants, avec déjà 39 milliards de dollars injectés cette année dans les fintechs.

Le Royaume-Uni arrive en tête avec 24,5 milliards de dollars d'investissements, grâce, entre autres, à l'acquisition de Refinitiv par le London Stock Exchange Group pour 14,8 milliards de dollars.