Le fonds d'État norvégien gagne 95 milliards d'euros en six mois

Le fonds souverain de la Norvège, le plus important au monde, a gagné 990 milliards de couronnes norvégiennes au cours des six premiers mois de cette année, soit près de 95 milliards d'euros. Le fonds a bénéficié de la forte hausse des cours de la Bourse après le creux provoqué par le Covid-19, a annoncé mercredi la Banque de Norvège.

Tout cumulé, le fonds souverain norvégien gère des actifs d'une valeur de 11.673 milliards de couronnes norvégiennes, soit 1.117 milliards d'euros.

Au premier semestre, il a dégagé un rendement de 9,4%, soit un gain de 990 milliards de couronnes (94,7 milliards d'euros), tiré essentiellement par ses placements en actions, qui représentent 72,4% de son portefeuille et qui se sont appréciés de 13,7%.

Une infime partie de ces gains, soit 582 millions de couronnes, est due à une erreur humaine : un opérateur du fonds a acheté par mégarde plus d'actions dans une entreprise non identifiée, ce qui s'est traduit par cette plus-value inattendue. "La conséquence cette fois-ci nous a été bénéfique", a expliqué le numéro deux du fonds, Trond Grande, à l'agence norvégienne NTB. "Mais on aurait très bien pu subir une perte là-dessus", a-t-il ajouté.

Les rendements les plus élevés ont été obtenus sur les investissements dans l'énergie et le secteur financier. Toutefois, les secteurs de la technologie et de la santé ont également produit des rendements en hausse.