Atlas Copco veut recruter 200 personnes supplémentaires en Belgique

Le groupe industriel suédois Atlas Copco veut recruter plus de 200 personnes supplémentaires en Belgique, pour répondre à une forte croissance mondiale et à des commandes en hausse, a-t-il annoncé mercredi.

Dans le détail, Atlas Copco veut engager quelque 170 ouvriers et employés pour son site de Wilrijk, consacré à la production et à la recherche et développement. Actuellement, environ 3.000 personnes y travaillent. En outre, 25 emplois sont vacants dans le centre de distribution de Hoeselt, qui compte déjà 250 travailleurs. Enfin, 16 nouveaux collaborateurs sont recherchés pour le site d'Overijse, comptant 170 personnes.

Atlas Copco est principalement à la recherche d'ingénieurs, d'informaticiens, de techniciens d'entretien, de magasiniers....

Ces recrutements s'ajouteront aux plus de 200 engagements déjà réalisés par le groupe industriel suédois en Belgique cette année.