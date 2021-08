Le TEC réduit fortement le prix de ses abonnements pour les 18-24 ans

Le TEC profite de la rentrée scolaire pour proposer de nouveaux tarifs à certains de ses usagers, fait-il savoir dans un communiqué de presse. Les 18-24 ans pourront ainsi profiter de réductions considérables sur les abonnements annuels.

« Cette évolution tarifaire a pour but d’inciter les jeunes en âge de conduire à privilégier les transports en commun. Cette réduction s’inscrit dans la volonté du gouvernement de rendre le TEC plus accessible aux Wallons », communique l’entreprise.

Pour les 18-24 ans, donc, les abonnements annuels Next, Horizon et Express passent respectivement de 85, 111 et 182 euros à 39,30, 51,30 et 84 euros.