Météo: tous les secteurs agricoles ont souffert de l’été pourri

Les pommes de terre sont attaquées par le mildiou, les cerises ont éclaté car elles étaient gorgées d’eau et la mauvaise qualité des céréales fait baisser leur prix sur le marché. Point positif : le bétail aura du fourrage cet hiver.

Les fortes pluies de cet été ont fait verser les grandes cultures céréalières ce qui va avoir un impact sur la qualité de la récolte et sur le prix octroyé aux agriculteurs. - Dominique Duchesnes.

Un printemps frisquet avec des périodes de gel suivi d’un été pluvieux où le soleil n’a effectué que quelques rares apparitions. Le tout traversé par de violentes inondations très destructrices dans certaines régions. Pas de quoi donner le sourire aux agriculteurs qui ont eu à faire face à des années précédentes beaucoup trop sèches et donc peu rentables. « Avoir trop longtemps le même temps est pénalisant pour nous », déclare Etienne Ernoux, agriculteur à Ciney et président de la commission productions végétales de la Fédération wallonne de l’agriculture (FWA). « A plus forte raison quand il y a trop de pluie comme c’est le cas depuis des semaines. » Il est certes trop tôt pour tirer un bilan définitif car certaines récoltes n’ont pas encore eu lieu, mais l’année 2021 ne sera pas un grand cru pour certaines cultures.

