Documentaire: Bashung et les vertiges de la vie

Douze ans après le décès du chanteur, le journaliste français Didier Varrod raconte Alain Bashung, à travers ses albums et ses chansons. L’histoire d’un homme « inconnu de lui-même ».

Douze ans après sa mort, Bashung reste très populaire. Le documentaire part à la recherche de l’homme et de l’artiste, indissociables. - lesoir.

En 2017, avec le portrait qu’il avait réalisé de Jean-Jacques Goldman, Didier Varrod avait fait naître un faux espoir au cœur des fans du chanteur, personnalité préférée des Français depuis des années. Dans Jean-Jacques Goldman, de l’intérieur, le journaliste français laissait ainsi entendre qu’un retour du chanteur était de l’ordre du possible, sur disque et ou sur scène. « La fin du film est ouverte. Il n’a jamais fait d’adieux », laissait-il espérer au terme de son documentaire. Quatre ans plus tard, la prévision ne s’est toujours pas réalisée.