Garrick, le club de gentlemen qui ne veut toujours pas des femmes

Dans le fumoir aux fauteuils profonds dont les riches tapis et les portes étouffent les bruits, des personnages au nez rouge en perdent leur flegme. Le Garrick, le plus célèbre des fameux clubs de gentlemen chers à l’establishment du royaume, est traîné devant les tribunaux londoniens par des féministes. Mené par l’avocate Cherie Blair, l’épouse de l’ancien Premier ministre travailliste, un groupe de femmes entendent faire tomber ce symbole unique de la suprématie masculine. A la tête des suffragettes se trouve Emily Bendell, une femme d’affaires qui a fait fortune dans la lingerie et dont la candidature a été rejetée.

En effet, depuis sa fondation en 1860, le Garrick refuse obstinément de s’ouvrir aux femmes. Ces messieurs entendent rester entre eux face aux flux et reflux de l’histoire. L’ex-sexe faible peut fréquenter cette institution, mais seulement à l’invitation d’un membre.