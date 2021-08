Les métiers dans l’ombre des politiques (4/4): Laurent Lévêque, infiniment chef cab’ socialiste

Portrait

Si n’était sa main de velours dans la vie rêche, sa rondeur, sa ductilité dans les méandres, sa douceur au contact, ce serait un homme de fer, de marbre, comme vous voudrez, quelque chose en dur, une roche, un métal, mais ce n’est pas ça. Pas ça non plus, mais on reste dans le « joke », même si on revient en politique, par un grand détour quand même : « Amoureux de l’Italie, je roule en Vespa », Laurent Lévêque est un peu « andreottien » dans la longévité aux affaires, à Rome pour ce qui concerne « l’Insubmersible » (on l’appelait comme ça, Giulio Andreotti) et redoutable démocrate-chrétien (ça existait encore, c’était l’âge d’or), on ne compte plus, quoi, genre 30 ans au pouvoir.