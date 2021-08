Nouvelle victoire pour Jasper Philipsen au Tour d’Espagne: le Belge remporte la 5e étape (vidéo)

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) s’est offert la victoire dans 5e étape du Tour d’Espagne cycliste. Mercredi, au terme des 184,4 km tracés entre Tarancon et Albacete, le Campinois s’est montré le plus rapide du sprint qui a sanctionné l’arrivée. Le Néerlandais Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step), vainqueur mardi, a pris la 2e place. L’Italien Alberto Dainese (Team DSM) s’est classé troisième. Philipsen signe sa 10e victoire professionnelle et la 2e sur cette Vuelta après la 2e étape enlevée dimanche à Burgos. Cette victoire lui permet de reprendre le maillot vert du premier du classement aux points que détenait Jakobsen.