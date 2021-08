Aux Rencontres de Huy, des histoires à se mettre sous la dent (de lait)

On en a vu des choses transformées en marionnettes ! On a vu des choux-fleurs, des salières, des santons de Provence, des corbeaux empaillés et tant d’autres artefacts devenir personnages par la magie du théâtre d’objets. Mais ça, non, jamais encore nous n’avions vu ça ! Dans Bouches (dès 3 ans), la compagnie Les Pieds dans le vent manipule des… dentiers. Vous voyez ces moules de plâtre dont se servent les orthodontistes pour vous confectionner un appareil dentaire ? Eh bien voilà qu’ils sont les protagonistes d’un spectacle pour enfants.