Coronavirus: la motivation à suivre les règles sanitaires baisse, surtout chez les non vaccinés

Les personnes non-vaccinées sont plus nombreuses que celles qui ont reçu le sérum à indiquer qu’elles adhèrent de moins en moins aux règles sanitaires.

Si l’ensemble des répondants au dernier baromètre de la motivation, publié mercredi, admet avoir du mal à continuer de se conformer aux règles sanitaires, il semble que cette motivation baisse de manière plus nette chez les personnes qui ne sont pas vaccinées. Selon le dernier rapport de ce projet de recherche scientifique interuniversitaire et interdisciplinaire, la motivation à se conformer aux règles sanitaires diminue chez les personnes qui n’ont pas encore été vaccinées tandis qu’elle se stabilise pour les personnes protégées.

Toutes les personnes non vaccinées ne peuvent toutefois pas être cataloguées de la même manière, soulignent les scientifiques. Celles et ceux qui ont contracté le coronavirus par le passé sont ainsi moins motivés à suivre les règles actuelles. Selon les chercheurs et chercheuses, ces personnes guéries du covid-19 présument qu’elles disposent déjà d’une immunité suffisante.