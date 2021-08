Afghanistan: les talibans ont-ils vraiment changé depuis vingt ans?

Décodage

Une conférence de presse se voulant rassurante, un porte-parole souriant, des promesses sur le respect des droits des femmes et l’annonce d’un prochain gouvernement « inclusif » : ces derniers jours, face aux médias depuis Doha puis Kaboul, les talibans ont tenu à montrer aux Afghans et au reste du monde un nouveau visage, une ligne politique plus moderne, si loin des lapidations de femmes en burqa des années 90. Ce changement est-il réel ou ne s’agit-il que d’une façade plus aimable ? À quel point ont-ils évolué ?