Les Etats-Unis ouvrent grand leurs portes à leurs anciens collaborateurs afghans

David Rohde ne décolère pas envers l’Administration Biden. Le journaliste du New Yorker, qui séjourna durant huit mois dans les geôles talibanes avant de parvenir à s’évader en 2009, remue ciel et terre pour faire venir aux Etats-Unis celui qui l’aida dans sa fuite, ainsi que sa famille. Mais Tahir Luddin n’a reçu le feu vert de l’ambassade des Etats-Unis à Kaboul pour son Special Immigrant Visa (SIV) que ce lundi. Il était trop tard : difficile de se rendre à l’aéroport, au risque d’être arrêté et rossé, voire exécuté, à un checkpoint taliban.