Coronavirus: le monde de la nuit reste encore dans l’obscurité totale

Elles ont rouvert en France le 9 juillet, aux Pays-Bas le 26 juin et en Allemagne le 20 juin. Mais, depuis un an et demi, les boîtes de nuit doivent encore garder portes closes en Belgique, faisant ainsi figure de dernières activités interdites pour cause sanitaire. Jusqu’à quand ? Le Comité de concertation de ce vendredi pourrait apporter des perspectives aux clubbeurs et aux professionnels de la nuit. Il est en effet assez probable que leur sort sera débattu par les ministres fédéraux, régionaux et communautaires autour de la table, sans aucune certitude toutefois sur l’issue de ces échanges. A tout le moins, il semble acquis que l’heure de fermeture imposée à l’horeca – 1h du matin actuellement – devrait purement et simplement sauter. Même Frank Vandenbroucke (Vooruit), le prudentissime ministre fédéral de la Santé, y est favorable, au regard des chiffres satisfaisants de l’épidémie et de la vaccination, même si le covid nous a habitués à de désagréables et imprévisibles rebonds, comme on le voit aujourd’hui en Israël.