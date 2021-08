«Le fils de l’homme»: la violence du silence, dans l’attente de l’orage

Jean-Baptiste Del Amo signe avec « Le fils de l’homme » un des grands romans de la rentrée. Violent, âpre, tragique comme la montagne et les forêts au milieu desquels le père, la mère et le fils évoluent. Lisez le premier chapitre.

Il y a cinq ans, les Livres du Soir avaient gratifié de quatre étoiles le précédent roman de Jean-Baptiste Del Amo, Règne animal. Voici quatre étoiles à nouveau pour Le fils de l’homme. A 39 ans, en cinq romans et deux livres jeunesse, Del Amo est devenu un des grands de la littérature française d’aujourd’hui. Parce qu’il cisèle la langue comme un orfèvre pour en faire un joyau, dont on se plaît à relire des extraits immédiatement et à haute voix pour en saisir toute la beauté. Et parce que cette écriture magnifique n’existe que pour mieux nous montrer ce qu’il y a d’humain et d’inhumain chez nous.