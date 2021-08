Afghans de Belgique: «J’ai peur pour ceux qui sont restés, et pour l’Afghanistan tout entier»

Reportage

Au milieu de la foule, sur le rond-point Schuman à Bruxelles, Jawad se tient debout, une veste de costume anthracite sur les épaules. La colère, le désespoir frappent les Afghans qui ont déjà trouvé refuge en Belgique. Mais ils vivent en plus avec une peur. En Afghanistan, l’angoisse a reclus les femmes et les familles, enfermées entre les quatre murs de leur maison. La peur pousse à prendre le plus grand des dangers pour fuir. En Belgique, elle fait couler les larmes. Et ferme certains visages.