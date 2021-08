Lituanie: l’UE promet de contrer l’agression de Minsk

Les ministres des Affaires intérieures promettent leur soutien à la Lituanie, que la Biélorussie a promis d’inonder « de migrants et de drogues ». Les Lituaniens demandent de nouvelles sanctions contre Minsk.

L’Union européenne n’apprécie pas l’instrumentalisation de vies humaines à des fins politiques et entend contrer l’agression de la Biélorussie, a-t-elle déclaré à l’issue de la vidéoconférence extraordinaire des ministres européens de l’intérieur du 18 août.

Pour rappel, le président biélorusse, Alexandre Loukachenko, a menacé l’UE de l’inonder de « migrants et de drogue », après l’adoption de sanctions contre le régime biélorusse (contesté depuis les élections irrégulières d’août 2019). Sous prétexte de vacciner des populations étrangères, Loukachenko a levé le besoin de visa pour de nombreux pays, dont l’Irak. « Ce qui me semble plutôt bizarre, puisque seulement 13 % de la population biélorusse est vaccinée » et compte tenu du fait que le régime a longtemps refusé la réalité de la pandémie, a expliqué Linas Linkevičius, ambassadeur pour la migration au sein du ministère des Affaires étrangères.