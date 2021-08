Guillaume Hubert se réjouit de retrouver le Standard: «Ostende m’offre la confiance dont j’avais besoin!»

Ce vendredi, Guillaume Hubert retrouvera le Standard avec Ostende. Un déplacement qu’il affectionne, sans regret ni nostalgie. En plein essor avec les Côtiers, il nous parle de vécu, de confiance et de sérénité. Avec justesse et intelligence, comme toujours.

C’est depuis son appartement dans les abords de Bruges que nous parvenons à joindre Guillaume. La discussion sera longue, et riche en enseignements. Du haut de ses 27 ans, la maturité a effacé la fougue du jeune portier qui avait fait ses premiers pas dans la peau d’un Standardman. « Quand tu débutes, tu te lances parfois dans des sorties ou des gestes kamikazes. Je ne les ferai plus aujourd’hui, parce que j’ai appris. Je sens mieux les actions, je sais désormais comment réagir dans les moments chauds d’un match. Je me suis développé, dans tous les sens du terme. »