Massimo Bruno en Turquie avec un nouveau défi: «Je sais que les attentes sont énormes»

Après plusieurs semaines à s’entraîner de son côté suite à son départ du Sporting de Charleroi, Massimo Bruno a trouvé un nouveau défi. Celui-ci l’a mené en deuxième division turque, sous le soleil de Bursa, à une vingtaine de minutes de la mer de Marmara, sur la rive face à la magnifique ville d’Istanbul. Accompagné de sa femme au moment de visiter la ville et d’avoir le coup de cœur pour ce pays qui l’attirait, Massimo Bruno va désormais tout mettre en œuvre pour stabiliser sa situation sur place pour permettre à sa femme et son fils de le rejoindre dans cette ville réputée pour ses sites historiques où « il y a tout ce qu’il faut, y compris des écoles internationales » et où s’entremêlent « de nouveaux bâtiments avec des appartements modernes et des parties un peu plus vieilles ». Fort de ses expériences en Belgique, en Autriche et en Allemagne, Massimo Bruno va découvrir la ferveur d’un peuple qui l’attend de pied ferme. Et avec ambitions.