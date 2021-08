«Rien» n’indiquait que l’Afghanistan s’effondrerait «en 11 jours», selon le chef d’état-major américain

« Les forces de sécurité afghanes avaient la formation, la taille et la capacité de défendre leur pays et c’était une question de volonté et de leadership », estime le général Mark Milley.

Rien » n’indiquait que l’armée et le gouvernement afghans s’effondreraient « en 11 jours », a affirmé mercredi le plus haut gradé américain, en réponse aux critiques sur les erreurs d’évaluation du renseignement américain sur la capacité des autorités à résister aux talibans. « Ni moi, ni personne, n’avons rien vu qui aurait indiqué un effondrement de cette armée et de ce gouvernement en 11 jours », a dit lors d’une conférence de presse le chef d’état-major américain, le général Mark Milley.

Les forces de sécurité afghanes avaient « la formation, la taille et la capacité de défendre leur pays et c’était une question de volonté et de leadership », a-t-il souligné, avant de répéter : « Et ni moi, ni personne d’autre n’avons anticipé l’effondrement d’une armée de cette taille en 11 jours ».