Battue à Cincinnati, Elise Mertens garde le moral pour l’US Open: «Je vais repartir avec une ardoise vierge»

Une défaite 6-3, 6-2 au deuxième tour en simple. Suivie d’une autre lors de son entrée en lice en double. Et une gêne au coude droit pour couronner le tout ! Le tournoi WTA 1000 de Cincinnati n’aura pas été une réussite pour Elise Mertens (WTA 15), qui avait encore atteint les demi-finales l’an dernier, battue par Naomi Osaka. La N.1 belge, 25 ans, n’était toutefois pas abattue et garde le moral pour l’US Open, la dernière levée du Grand Chelem calendrier, du 30 août au 11 septembre à New York.