Le transport aérien écologique n’est pas l’apanage des géants de l’aérospatiale

Tandis que certains misent sur la vitesse et sur l’après-Concorde, l’avion de ligne le plus rapide de l’histoire, d’autres se concentrent sur un avenir zéro émission. La seule chose dont nous pouvons être sûrs, c’est que d’ici 2030, le transport aérien changera progressivement de visage, avec une pollution réduite à zéro et des avions de plus petite taille, capables de transporter de 5 (taxis à décollage vertical) à 100 passagers (avions moyen- et court-courriers).

Aujourd’hui, de nombreuses start-up et multinationales font chauffer leurs moteurs (électriques). Les avions zéro émission sont désormais devenus une réalité appréciée des ingénieurs et des investisseurs, même si une partie des investissements sont encore aspirés dans le développement de l’avion supersonique, qui devra surmonter des problèmes de pollution, de consommation, de prix et de bruit et se conformer à des lois qui, dans certains pays (les Etats-Unis surtout), interdisent le survol à des vitesses supérieures à Mach 1.