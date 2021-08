Les chercheurs de l’université d’Oxford, qui a co-développé l’un des deux sérums, ont examiné entre décembre 2020 et août 2021 des prélèvements effectués sur plus de 700.000 participants.

Le vaccin de Pfizer/BioNtech est plus efficace pour lutter contre les infections liées au variant delta du coronavirus que celui d’Oxford/AstraZeneca, mais son efficacité décline plus rapidement, révèle jeudi une étude britannique. Les chercheurs de l’université d’Oxford, qui a co-développé l’un des deux sérums, ont examiné entre décembre 2020 et août 2021 des prélèvements effectués sur plus de 700.000 participants.