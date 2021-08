En D1A, un Diable rouge n’est pas une garantie de réussite

Sur le plan de l’image et de la notoriété dépassant nos frontières, l’arrivée d’un Diable rouge, issu de surcroît de la génération dorée, constitue logiquement une réelle plus-value. L’Antwerp s’en est bien rendu compte en annonçant sa nouvelle recrue, Radja Nainggolan. Le Matricule 1 belge a été cité dans les plus grands quotidiens et médias du monde entier.

Le transfert de l’ex-joueur de l’AS Roma et de l’Inter Milan n’a évidemment pas l’impact d’un Messi au PSG ou d’un Lukaku à Chelsea mais a fait l’effet d’une petite bombe au niveau de la compétition belge.

Le Ninja, formé au… Beerschot, doit permettre à son nouveau club de rivaliser avec le Club de Bruges, l’ogre de la Jupiler Pro League, dans la conquête d’un titre que les Anversois n’ont plus remporté depuis… 1957 !